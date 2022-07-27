أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 105.20 دولارات للبرميل

وأظهرت التقديرات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط الخام 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يوليو، مع تراجع كل من مخزونات البنزين والمقطرات 1.06 مليون برميل و550 ألف برميل على الترتيب؛ فيما يُنتظر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم.