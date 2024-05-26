"تطوير المربع الجديد" تفتح أبواب الشراكة للمقاولين العالميين لإنجاز صرحها الشامخ "المكعب"

وتتوقع الشركة أن يكون العام 2024 مليئًا بالإنجازات في مسار إنشاء هذا المَعلم الكبير، مع إتمام حفر نحو 5 ملايين متر مكعب، وترسية أعمال الأساسات الدائمة، التي من المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من العام 2024، إلى جانب طرح مناقصات حزم من الأعمال الرئيسية؛ مما يمثل علامات بارزة في تقدم العمل في وجهة المربع الجديد.