"الحميد": 90% من المشاريع تغلق خلال السنة الأولى.. وهذه 7 أخطاء تتسبب بفشلها

وتابع "الحميد": "ثانيًا استخفاف صاحب المشروع برقم المبيعات. وثالثًا عدم معرفة التكاليف الحقيقية للمنتج. ورابعًا الجهل بالسوق ومعرفة حجم القطاع. خامسًا ضعف فريق العمل. وسادسًا ضعف الإدارة؛ فليس كل شخص يؤسس البزنس يكون ملمًّا. وسابعًا -وهي مهمة جدًّا- ألا وهي سوء التسعير. وأشهر طريقة تعمل بها المطاعم في اعتمادها تسعير منتجاتها النهائية بضرب سعره الأصلي في ثلاثة: ثلث تكلفة المنتج وثلث التشغيل وثلث الربح".