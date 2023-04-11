ساما: المدفوعات الإلكترونية تصل لـ62% متجاوزة مستهدف تطوير القطاع المالي عام 2022م

من ناحية أخرى، سجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى"؛ رقمًا قياسيًّا غير مسبوق خلال العام 2022م؛ حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما شهدت أيضًا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًّا بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال العام 2022م، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022م.