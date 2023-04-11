ساما: المدفوعات الإلكترونية تصل لـ62% متجاوزة مستهدف تطوير القطاع المالي عام 2022م

أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 62 بالمئة لعام 2022م، من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة، بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي حدّدت بـ60 بالمئة للعام 2022م.
وجاء تحقيق هذه النسبة متزامنًا مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة، وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب: التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي ساهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.
من ناحية أخرى، سجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى"؛ رقمًا قياسيًّا غير مسبوق خلال العام 2022م؛ حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما شهدت أيضًا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًّا بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال العام 2022م، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022م.