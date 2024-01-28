المركز السعودي للأعمال يدعو المستثمرين إلى إيداع قوائم منشآتهم المالية

ويعمل المركز على رفع جودة القوائم المالية، وتحقيق أعلى فائدة منها، للشركات والمؤسسات والبنوك والجهات التمويلية، من خلال فرق متخصصة في مجال المحاسبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل: وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.