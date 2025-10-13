الذهب يتجاوز 4100 دولار لأول مرة في تاريخه وسط تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية

في قفزة تاريخية بأسواق المعادن الثمينة، تجاوز الذهب اليوم حاجز 4100 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط تزايد الإقبال العالمي على الملاذات الآمنة، بفعل الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة.
وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.1٪ ليصل إلى 4099.55 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى 4103.58 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3٪ لتصل إلى 4120.10 دولارًا.
وسجّلت الفضة مكاسب قوية بدورها، إذ ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 51.95 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت 52.07 دولارًا في وقت سابق، مدفوعة بالطلب المرتفع وشح المعروض في السوق الفورية.
كما واصلت بقية المعادن الثمينة الصعود؛ إذ ارتفع البلاتين بنسبة 4.6٪ إلى 1660.57 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 5.4٪ ليصل إلى 1482 دولارًا.