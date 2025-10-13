الذهب يتجاوز 4100 دولار لأول مرة في تاريخه وسط تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.1٪ ليصل إلى 4099.55 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى 4103.58 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3٪ لتصل إلى 4120.10 دولارًا.