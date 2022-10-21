صندوق التنمية يبحث في طوكيو تعزيز الشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي تعزيزًا للعلاقات بين الطرفين، وتفعيلًا لمذكرة التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومناقشة مبادرة "التعاون من أجل الازدهار"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التنموي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير أحدث الأدوات والوسائل للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من الدعم التنموي.