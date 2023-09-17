"الطيران المدني": 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامَيْن من شركات الطيران الوطنية

من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى، وضمان الشفافية، وحل الشكاوى وفقًا للائحة والإجراءات المعتمدة. مضيفًا بأن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين، وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.