الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

وبيّن معاليه أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (مارس - أبريل 2026م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، حيث تنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.