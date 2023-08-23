النفط يقلص خسائره مع هبوط قوي للمخزون الأمريكي وترقُّب السوق أسعار الفائدة

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" في مؤشرها الأوليّ المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، إن القراءة انخفضت إلى 50.4 في أغسطس من 52 في يوليو، بما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر 2022.