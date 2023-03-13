تداعيات انهيار بنك سيلكون فالي.. هبوط لمؤشر "نيكي" وتراجع لشركات السيارات

تراجع المؤشر نيكي الياباني، أكثر من 1%، اليوم الاثنين، وقادت البنوك الخسائر فيما يشعر المستثمرون بالقلق من التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيلكون فالي الأمريكي، كما تراجعت شركات صناعة السيارات وسط ضغوط من قوة الين، وقادت "ميتسوبيشي موتورز" الهبوط.