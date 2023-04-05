مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" ترفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A+

وافترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة؛ حيث تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.