أكثر من 250 ألف راكب استخدموا عبّارات جازان فرسان في النصف الأول من 2024

وأكدت أن خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان؛ تسهم في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يوميًّا من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها، وتبلغ سعة العبارة الواحدة 650 راكبًا، وتتسع لـ60 سيارة.