سوق الأسهم.. تداولات قيمتها 8 مليارات ريال و79 شركة ارتفعت أسهمها

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وأليانز إس إف، والزامل للصناعة، وإسمنت نجران، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، ومياهنا، وسيسكو القابضة، وشمس، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.53% و7.69%.