"آل حميد": ارتفاع مؤشر "تاسي" يؤكد قوة الاقتصاد ويعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي في السعودية

أعرب الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، محلل الأسواق المالية، عن تفاؤله بقوة الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم (تاسي). وأشار إلى أن تصنيف وكالة الائتمان يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5 ٪ في عام 2025، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر "تاسي" بـ 245 نقطة خلال خمس جلسات في الأسبوع الماضي.
وأوضح أن أهم القطاعات التي دعمت هذا الارتفاع هي قطاعا البنوك والطاقة، ما زاد من جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي بشكل عام.
وأشار الدكتور الخالدي إلى أن السوق السعودي دعمته أرباح البنوك التي تجاوزت 5.5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تقوم الشركات بتوزيع الأرباح على المساهمين بنهاية جلسة الخميس.
أضاف: وفي حال زوال الضبابية الجيوسياسية في المنطقة، وتمكن المؤشر من البقاء فوق مستوى 12 ألف نقطة، فإن هناك نقطة مقاومة عند مستوى 12,830 نقطة، قد تشهد بعض التذبذبات. كما أضاف أن أرباح السوق السعودي بلغت 147 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، بزيادة 3 ٪ عن الربع السابق.
وفي سياق آخر، ذكر آل حميد أن سهم "أكو باور"، الذي يعد من الأسهم القيادية نظرًا لمشروعاته الجبارة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى العالم، شهد ارتفاعًا ملحوظًا. وصل السهم إلى 500 ريال بعد أن كان قد طُرح بسعر 50 ريالاً، ثم تراجع إلى 340 ريالاً قبل أن يستعيد الزخم. وأكد أن السهم من أسهم النمو ويحظى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، متوقعًا أن يشهد نموًا أكبر في المستقبل.
وتوقع الدكتور الخالدي أن يضطر الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأوضح أن ارتفاع نسبة الفائدة أثر على أسعار الأسهم بشكل عام، ودعا الاقتصاديين إلى ضرورة أن يكون البنك الفيدرالي واقعيًا في ظل انخفاض التضخم إلى 2.9 ٪. وتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش الأسهم الناشئة في الأسواق العالمية.