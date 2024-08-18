"آل حميد": ارتفاع مؤشر "تاسي" يؤكد قوة الاقتصاد ويعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي في السعودية

وفي سياق آخر، ذكر آل حميد أن سهم "أكو باور"، الذي يعد من الأسهم القيادية نظرًا لمشروعاته الجبارة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى العالم، شهد ارتفاعًا ملحوظًا. وصل السهم إلى 500 ريال بعد أن كان قد طُرح بسعر 50 ريالاً، ثم تراجع إلى 340 ريالاً قبل أن يستعيد الزخم. وأكد أن السهم من أسهم النمو ويحظى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، متوقعًا أن يشهد نموًا أكبر في المستقبل.