النفط يرتفع مع خفض الفائدة الأمريكية وسط توقعات بانتعاش الطلب العالمي

ويُنظر إلى خفض الفائدة عادةً كعامل محفّز للنشاط الاقتصادي، ما يدفع بتوقعات إيجابية لزيادة الطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل مؤشرات تباطؤ النمو التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك لدعم الاقتصاد.