النفط يرتفع مع خفض الفائدة الأمريكية وسط توقعات بانتعاش الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل المتباطئة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.67% لتغلق عند 62.41 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.44% ليصل إلى 62.21 دولارًا عند التسوية.
ويُنظر إلى خفض الفائدة عادةً كعامل محفّز للنشاط الاقتصادي، ما يدفع بتوقعات إيجابية لزيادة الطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل مؤشرات تباطؤ النمو التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك لدعم الاقتصاد.