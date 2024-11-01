بين ضربة إيرانية مرتقبة لـ"إسرائيل" ودعم "أوبك+".. النفط يقفز 2% وصعود للعقود الآجلة

ونقل موقع أكسيوس الإلكتروني الإخباري الأمريكي، أمس الخميس، عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما قولهما إن معلومات مخابراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تستعد لمهاجمة "إسرائيل" من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الخامس من نوفمبر.