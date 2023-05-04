"سابك" تحقق صافي دخل 0.66 مليار ريال للربع الأول من 2023م

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالأداء والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من العام 2023م: "نراقب عن كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في السوق العالمية، وتشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من عام 2023 مزيدًا من الضغط على الأسعار العالمية، في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة، فيما نواصل إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة ميزانيتنا العامة، ورغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة لا يزال قويًا".