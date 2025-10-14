مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى (11596) نقطة

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والموارد، وبترو رابغ، وتمكين، ولجام للرياضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وسينومي ريتيل، وصناعات، ورتال، والأندلس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.97%) و(8.25%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، وباتك، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، ونسيج، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.