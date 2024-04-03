"أوبك +" تبقي على تخفيضات الإنتاج وعقود برنت تصعد باتجاه 90 دولارًا للبرميل

ولفت البيان إلى مواصلة اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك "ONOMM" الـ35، الذي عُقد في 4 يونيو 2023، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023، وفبراير 2024.