"منشآت" تعقد 55 جلسة استشارية وورشة للزوار والمهتمين بالجانب الريادي في "فرص"

وشارك نائب محافظ منشآت لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز في جلسة حوارية بالملتقى، تحت عنوان "أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات المدن"، والتي أكد فيها توفير "منشآت" لآلية مشاركة الفرص الاستثمارية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مركز الامتياز التجاري ومنصته الإلكترونية التي تُمَكّن المنشآت من الوصول إلى فرص الامتياز بربطها مع عدد من العلامات التجارية المانحة وربط العلامات بالمستثمرين.