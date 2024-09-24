صعود أسهم 117 شركة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، والأسماك، وأكوا باور، وكيان السعودية، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مهارة، ورتال، ودار الأركان، وإكسترا، والمنجم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.37%.