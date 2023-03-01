بقيمة 2.65 مليار دولار.. "أرامكو السعودية" تستحوذ على "فالفولين" للمنتجات العالمية

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني: "سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز إستراتيجيتنا الدولية فيما يتعلق بمواد زيوت التشحيم، كما يتيح الاستفادة المثلى من قدراتنا العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس، والبحث والتطوير، فضلاً عما يمثله من فرصة مشجعة لتعزيز علاقتنا مع الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال توسيع نطاق حضور (فالفولين غلوبال أوبريشن) كشركة رائدة بين العلامات التجارية متعددة الجنسيات لزيوت التشحيم، وهي المكانة التي شغلتها لأكثر من قرن ونصف القرن".