وزير الطاقة يترأس الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي

واستهل وزير الطاقة الاجتماع بالإشارة إلى النتائج المثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد إلى الهند في عام 2023م، التي شهدت عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة بين البلدين، وإطلاق عددٍ من المبادرات ومجالات التعاون بين الجانبين.