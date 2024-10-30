وزير الطاقة يترأس الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي
عقد في الرياض الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال.
واستهل وزير الطاقة الاجتماع بالإشارة إلى النتائج المثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد إلى الهند في عام 2023م، التي شهدت عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة بين البلدين، وإطلاق عددٍ من المبادرات ومجالات التعاون بين الجانبين.
وناقش الاجتماع تقدم سير عمل المجموعات المشتركة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام، وتحسين الأداء الاقتصادي للمركبات، وأنظمة حافلات النقل العام، وتعزيز التنقل الحضري.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الخدمات اللوجستية، والاتصالات اللاسلكية، والزراعة المستدامة، والتعاون في الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتأهيل المناطق المتضررة من الملوحة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية.
وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في المملكة وشركة مرافق نقل الكهرباء المركزية الهندية المحدودة لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.