"إس- أويل" التابعة لأرامكو السعودية تعتزم إنشاء أحد أكبر مرافق التكسير البتروكيميائية عالميًّا في كوريا الجنوبية

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: "يُعد استثمار أرامكو السعودية في مشروع شاهين في كوريا الجنوبية، نقلةً نوعية ومرحلة جديدة في قطاع التكرير والكيميائيات لدى الشركة؛ فهو يُجسّد ما لدينا من مشاريع طموحة وابتكارات تقنية مستقبلية من أجل التوسع في مجال الكيميائيات بشكل كبير. وتطبق أرامكو السعودية في مشروع شاهين تقنيات جديدة تم ابتكارها في مراكز بحوثها العالمية، وتُستخدم للمرة الأولى عالميًّا لتحويل النفط مباشرة إلى كيميائيات؛ مما سيسهم في إعادة رسم مشهد البتروكيميائيات العالمي، ويعزز سلسلة القيمة من خلال زيادة تكامل أعمال التكرير والكيميائيات، في وقت يتزايد فيه الطلب المتوقع في جميع أنحاء العالم".