"A1" ونظرة إيجابية.. "صندوق الاستثمارات" يحقق صافي أرباح 74 مليار ريال في 365 يومًا

وأسهمت عديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع إلى 238 مليار ريال، الذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، خاصة الخدمات المالية والاتصالات.