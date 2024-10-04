مخاوف الصراع تتزايد وأزمة تنتهي.. "أسعار النفط" تصعد 10% في أسبوع

وقال الرئيس جو بايدن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستؤيد ضربات إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف بيروت استمرارًا في صراعه مع جماعة حزب الله اللبنانية.