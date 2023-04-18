الذهب يصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، مسجلة سعر 25.02 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بـ0.1 في المئة إلى 1046.55 دولارًا، وهبط البلاديوم بـ0.2 في المئة إلى 1562.26 دولارًا.