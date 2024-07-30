حصاد أسبوع.. "184.097.000" عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 11 مليار ريال

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة "1.817.000" بقيمة "222.808.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي "52.094.000" بقيمة "1.696.664.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات "43.272.000" بقيمة "1.650.262.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات "1.387.000" بقيمة "96.881.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل "2.495.000" بقيمة "706.377.000" ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى "29.095.000" بقيمة "1.851.267.000" ريال.