النفط يتراجع صوب 80 دولاراً للبرميل قُبيل اجتماع "أوبك+"

وبحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5 %، إلى 80.21 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.5 %، إلى 75.18 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".