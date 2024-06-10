مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يصدر أول رخصة لأعمال مشروع "بنية تحتية"

وأشار الحربي إلى أن المركز يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية عدة تشمل تحسين كفاءة تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ودعم الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة رضا السكان والمستفيدين، إلى جانب العمل على توحيد معايير التصاريح والتراخيص، ورقمنة جميع الخطط والمعلومات المتعلقة بالمشروعات لضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية.