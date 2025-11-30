سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10,590 نقطة بتداولات بلغت 2.1 مليار ريال
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته، اليوم الأحد، على تراجع بمقدار 49.77 نقطة، ليغلق عند مستوى 10,590.88 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.1 مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 129 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعًا، مقابل تراجع أسهم 220 شركة.
وتصدرت أسهم شركات: "رتال"، "الكابلات السعودية"، "الأندلس"، "عزم"، و"الأصيل" قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما جاءت أسهم "تهامة"، "الخليج للتدريب"، "الاستثمار ريت"، "صدق"، و"جاهز" ضمن الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير بين 3.81% و8.26%.
أما من حيث النشاط، فكانت أسهم شركات "أمريكانا"، "باتك"، "الكيمائية"، "الأندية للرياضة"، و"جرير" الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما تصدرت أسهم "الراجحي"، "أرامكو السعودية"، "الإنماء"، "إس تي سي"، و"أكو باور" قائمة الأعلى في قيمة التداول.
في المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ113.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 23,902.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 4 ملايين سهم.