الأحد المقبل.. "أرامكو السعودية" تعلن إطلاق الطرح العام الثانوي للأسهم العادية للشركة

وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe"؛ لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيصٍ إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 /12/ 1445هـ الموافق 09 /06/ 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ نحو 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.