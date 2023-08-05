"الاستثماري التشيلي السعودي" يناقش فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين

عقد أمس، اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي في عاصمة جمهورية تشيلي سانتياغو، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له من القطاعين العام والخاص لدول أمريكا اللاتينية.