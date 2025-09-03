119.2 مليار ريال.. قفزة بـ 24% في تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة في 2024

وأكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن المملكة حققت هذه النتائج رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن 90% من التدفقات الأجنبية كانت في قطاعات غير نفطية، وهو ما يُبرز نجاح مسار التنويع الاقتصادي.