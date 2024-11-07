"الخليفة": حجم سوق تقنيات التحكم بالمباني بالمملكة 2 مليار دولار وتوقعات بوصولها لـ3.5 مليارات 2029

وتابع أن الاستثمار في تقنيات الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية المتطورة مثل التوأم الرقمي؛ يُعَد استثمارًّا مهمًّا وواعدًا؛ حيث تشير التقارير والدراسات الاقتصادية إلى أن حجم سوق تقنيات التحكم بالمباني والتحكم الصناعي في المملكة يُقَدر بـ2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5 مليارات دولار بنمو يُقَدر بـ9.10% بحلول 2029. كما أنه يعزز من قيمة الابتكار وتطوير المباني.