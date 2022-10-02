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مبيعات تجاوزت 500 مليون ريال.. هكذا كان الحراك الاقتصادي بموسم تمور المدينة

دعم المواطنين وأبرز منتجات النخيل بالمنطقة والتي تتميز بجودة التمور وتنوعها
مبيعات تجاوزت 500 مليون ريال.. هكذا كان الحراك الاقتصادي بموسم تمور المدينة
واس
واس

يعد موسم تمور المدينة المنورة الذي انطلقت فعالياته تحت شعار "تمورنا بركة"، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة حراكًا اقتصاديًّا يهدف إلى دعم المواطنين من أبناء وبنات المنطقة وإبراز منتجات النخيل بمنطقة المدينة المنورة التي تتميز بجودة التمور وتنوعها.

وبلغ إجمالي كميات التمور المباعة خلال فعاليات موسم التمور 35,918,705 كجم، فيما بلغت كمية صادرات التمور من محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 1,665,000 كجم، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات 548,173,236 مليون ريال، وشهد الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين بلغ عددهم 183,000 زائر.

موسم تمور المدينة المنورة

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