مبيعات تجاوزت 500 مليون ريال.. هكذا كان الحراك الاقتصادي بموسم تمور المدينة

وبلغ إجمالي كميات التمور المباعة خلال فعاليات موسم التمور 35,918,705 كجم، فيما بلغت كمية صادرات التمور من محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 1,665,000 كجم، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات 548,173,236 مليون ريال، وشهد الموسم إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين بلغ عددهم 183,000 زائر.