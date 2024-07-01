المملكة تسجل 231.7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية

وشهد العام 2024م منذ بدايته استمرار جهود الهيئة الرامية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسية الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم وتيسير التجارة العالمية، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر بالجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات بلغت مليار ريال، وكذلك أعمال تعميق قناة الاقتراب الشمالية الغربية بالميناء بطول 3000 متر، وعرض 300 متر، وعمق 18,5 متر، والذي كان بالسابق 17 مترًا، وكذلك حوض الدوران الشمالي الغربي بقطر 700 متر، وعمق 18.5 متر، وكان بالسابق 16,5 متر.