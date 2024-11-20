مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11867.92 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 7.99 نقاط ليقفل عند مستوى 11867.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 421 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.
وكانت أسهمُ شركات: الباحة، والكابلات الرئيسة، ومجموعة إم بي سي، وطباعة وتغليف، وسلوشنز؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الكيميائية، ومياهنا، وأديس، وأسمنت ينبع، والعقارية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و2.90%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وبرغرايززر، وأنعام القابضة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وبرغرايززر، وسلوشنز، و إس تي سي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 288.55 نقطة ليقفل عند مستوى 29859.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 89 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.9 ملايين سهم.