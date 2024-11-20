مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11867.92 نقطة

فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وبرغرايززر، وأنعام القابضة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وبرغرايززر، وسلوشنز، و إس تي سي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.