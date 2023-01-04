أهم الممكنات التقنية.. البنك المركزي يعلن إطلاق معمل المصرفية المفتوحة

يُذكر أن البنك المركزي السعودي قد أعلن في شهر نوفمبر 2022م، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة؛ إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)؛ على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service)، كما يعمل البنك على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023م.