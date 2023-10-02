"التحلية" توقع 5 اتفاقيات لتوطين صناعة المياه ودعم التقنيات المتطورة والمبتكرة

كما واصل مؤتمر «الابتكار في صناعة التحلية»، اليوم (الاثنين)، جلساته الحوارية، بمشاركة 35 خبيرًا محليًا ودوليًا، تطرقت إلى توطين صناعة تحلية المياه والتطورات التي يشهدها القطاع من تقنيات متطورة ومبتكرة في إدارة وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه، وخريطة طريق تكنولوجيا المياه لتحقيق الأمن المائي، وتضافر الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة، واستكشاف فرص تحلية المياه في الزراعة، وتكلفة تكنولوجيا المياه وحواجز الطاقة، ودراسة حالة تحسين تقنيات SWRO.