"التحلية" توقع 5 اتفاقيات لتوطين صناعة المياه ودعم التقنيات المتطورة والمبتكرة

شهد مؤتمر «الابتكار في صناعة التحلية»- بدورته الثانية في محافظة جدة اليوم- توقيع اتفاقيات تبادلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعددٍ من الهيئات والشركات الكبرى، شملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجامعة تبوك، وشركة «يو آي باث»، وشركة «فيدكو»، وشركة «داو».
وجاءت مذكرة التفاهم بين «التحلية» و«منشآت» لـ«تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في تقنيات المياه»، بهدف التعاون في تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه التابع لـ«التحلية»، وذلك من خلال برامج الاحتضان والمعسكرات المقامة من قِبل المركز، بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه، وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات المياه.
وتضمنت مذكرة التفاهم بين «التحلية» وجامعة تبوك تطوير روبوت خاص بتنظيف وإزالة الترسبات الحيوية من خطوط أنابيب مآخذ المياه في منظومات الإنتاج، فيما تضمنت مذكرة التفاهم بين «التحلية» و«يو آي باث» تفعيل واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في عدة مجالات، واشتملت الاتفاقية المتبادلة بين «التحلية» وشركة «فيدكو» على تطوير المضخات وأجهزة استرداد الطاقة.
فيما شملت الاتفاقية بين «التحلية» وشركة «داو» دراسة كفاءة مواد التنظيف لأغشية التناضح العكسي في مياه الخليج العربي المستخدمة في منع التلوث.
كما واصل مؤتمر «الابتكار في صناعة التحلية»، اليوم (الاثنين)، جلساته الحوارية، بمشاركة 35 خبيرًا محليًا ودوليًا، تطرقت إلى توطين صناعة تحلية المياه والتطورات التي يشهدها القطاع من تقنيات متطورة ومبتكرة في إدارة وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه، وخريطة طريق تكنولوجيا المياه لتحقيق الأمن المائي، وتضافر الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة، واستكشاف فرص تحلية المياه في الزراعة، وتكلفة تكنولوجيا المياه وحواجز الطاقة، ودراسة حالة تحسين تقنيات SWRO.
وعلى هامش المؤتمر، أقامت «التحلية» معرضًا مصاحبًا تضمن عديد الأجنحة لعددٍ من الشركات والجهات والهيئات المتخصصة، استعرضت من خلاله أحدث التقنيات الابتكارية في صناعة تحلية المياه والمنظومات المتقدمة التي تعمل على كفاءة إنتاج المياه المحلاة بما يدعم الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة، مع استخدام أحدث التقنيات التي تُسهم في تقليل استهلاك الطاقة.