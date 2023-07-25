بعد تعليق اتفاق تصدير الحبوب.. أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر

وينصّ الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتَحه الأسطول الروسي في البحر الأسود؛ شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية؛ إلا أن العقوبات الغربية وقفت حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق؛ حيث لم تنفذ الدول الغربية تعهداتها بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء؛ فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.