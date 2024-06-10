بنسبة 0.11 %.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 3.5 % عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي؛ لتسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ نوفمبر من عام 2020، بعدما أظهرت بيانات رسمية إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو؛ ما أدّى إلى تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي لفترة مطولة.