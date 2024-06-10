بنسبة 0.11 %.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مع ارتفاع العملة الأمريكية، في ظل توقعات بتثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي، الفائدة في اجتماعه المقرر انعقاده هذا الأسبوع، واستمرار دورة التشديد النقدي لفترة مطولة إثر زخم سوق العمل.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.66 %، أو ما يعادل 15.3 دولار إلى 2309.70 دولار للأوقية في الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وفي حين تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.11 % إلى 2291.18 دولار للأوقية، زادت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 0.63 % إلى 29.625 دولار، وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.46 % إلى 972.23 دولار للأوقية.
وهبطت أسعار الذهب بنسبة 3.5 % عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي؛ لتسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ نوفمبر من عام 2020، بعدما أظهرت بيانات رسمية إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو؛ ما أدّى إلى تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي لفترة مطولة.