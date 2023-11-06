هيئة الأمن الغذائي ترسي مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج والبالغة (710) آلاف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس 2023م - مايو 2024م)، موزعة على (12) باخرة، بواقع (4) بواخر بكمية (240) ألف طن لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر بكمية (240) ألف طن لميناء ينبع التجاري، وباخرتين بكمية (120) ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين بكمية (110) آلاف طن لميناء جازان.