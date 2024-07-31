"الفالح": "الاستثمار" طرحت فرصاً استثمارية في تبوك بما يقارب 50 مليار ريال

وقال في تصريح صحفي عقب لقائه بمستثمرين ورجال أعمال بمنطقة تبوك: "إن وجودي هنا في منطقة واعدة من وطننا الحبيب، هو استمرار لما توجه به القيادة بالوقوف الدائم على احتياجات المناطق، ودعم المجالات الاستثمارية فيها، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، ومنطقة تبوك واحدة من المناطق ذات الإرث التاريخي والحضاري الفريد، وبها من الميز المتفردة، ما يجعلها على قائمة المناطق التي يتطور الاستثمار فيها بتطور المكان، لا سيما في ظل وجود مشروع نيوم غير المسبوق على مستوى تاريخ البشرية، بما يضمه من مسارات وأعمال وتنوع كبير".