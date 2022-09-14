الطاولة المستديرة.. "الفالح" يؤكد أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين السعودية وسلطنة عُمان

وأكد المهندس الفالح خلال الاجتماع أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدَيْن، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة؛ لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكل مستمر ومستدام، وإزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين السعودية وسلطنة عُمان. مشيرًا إلى تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدَيْن من خلال دعم العلاقات الاستثمارية المتبادلة، وتنمية الفرص المتاحة لدى كلا الجانبَيْن.