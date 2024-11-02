استقرار أسعار الذهب بعد تقلبات حادّة وتقييمات المستثمرين لانتخابات الرئاسة الأمريكية

محت أسعار الذهب مكاسبها وأغلقت على استقرارٍ في ختام تعاملات أمس الجمعة، بعد خسائرها الحادّة، في ظل تقييم المستثمرين السيناريوهات المحتملة لانتخابات الرئاسة في أمريكا، ونتائج اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" في الأسبوع المقبل.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2749.20 دولار للأوقية، لتسجّل خسائر أسبوعية طفيفة بنحو 0.2%.
وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.30% إلى 104.27 نقطة، في الساعة 10:09 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة.
يأتي ذلك بعدما سجّلت عقود المعدن النفيس الأكثر نشاطاً بالأمس، مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، حيث حقّقت هذا الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 2800 دولار، بعد أيامٍ فقط من تخطيها حاجز 2700 دولار لأول مرة.
وانخفضت العقود خلال تعاملات الخميس بنسبة 1.8%، وهي أعلى وتيرة هبوط منذ أواخر يوليو، بضغطٍ من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهدوء المخاوف الجيوسياسية نسبياً.