استقرار أسعار الذهب بعد تقلبات حادّة وتقييمات المستثمرين لانتخابات الرئاسة الأمريكية

يأتي ذلك بعدما سجّلت عقود المعدن النفيس الأكثر نشاطاً بالأمس، مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، حيث حقّقت هذا الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 2800 دولار، بعد أيامٍ فقط من تخطيها حاجز 2700 دولار لأول مرة.