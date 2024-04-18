السعودية على القمة.. "أعلى الاقتصادات العربية نمواً في 2025" يتوقعها "النقد الدولي"

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري، فيما يظهر جدول صندوق النقد الدولي ترتيب 14 دولة عربية في التقرير من حيث معدل النمو الاقتصادي في عام 2025، وجاءت كالآتى: السعودية، موريتانيا، والسودان، العراق، مصر، الإمارات، والكويت، المغرب، البحرين، الجزائر، سلطنة عمان، الأردن، قطر، تونس".