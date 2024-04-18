السعودية على القمة.. "أعلى الاقتصادات العربية نمواً في 2025" يتوقعها "النقد الدولي"

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، في العامين 2024 و2025، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.2% في العامين المذكورين.
وذكر الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
وفيما يتعلق بالدول العربية التي شملها التقرير، توقعت المؤسسة الدولية أن تتصدر السعودية الاقتصادات العربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري، فيما يظهر جدول صندوق النقد الدولي ترتيب 14 دولة عربية في التقرير من حيث معدل النمو الاقتصادي في عام 2025، وجاءت كالآتى: السعودية، موريتانيا، والسودان، العراق، مصر، الإمارات، والكويت، المغرب، البحرين، الجزائر، سلطنة عمان، الأردن، قطر، تونس".