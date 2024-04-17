النفط يواصل الانخفاض للجلسة الثالثة وسط احتمالات خفض أسعار الفائدة

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددًا من مؤشرات مارس، مثل: الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفًا، مما يؤثر على الزخم العام.