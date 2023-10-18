اجتماع الطاولة المستديرة "السعودي السنغافوري" يؤكد أهمية التعاون في مشروعات جديدة وابتكارية

عقد في الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السنغافوري، بحضور رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاقتصاد فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تحديثات "رؤية السعودية 2030" وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث تم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص الشراكة الاستثمارية في قطاعات الطاقة والمالية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
كما شدد الاجتماع على أهمية التعاون في مشروعات جديدة وابتكارية، للارتقاء باقتصاد المملكة وسنغافورة، وبحث التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وزيادة حجم الدعم في مجال اللوجستيات والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، إضافةً إلى التعاون في صناعة الترفيه، بما في ذلك القطاعات الأساسية مثل: الضيافة والفعاليّات والمتنزهات الترفيهية، وتعزيز التعاون في القطاع المالي والتقنية المالية، وبحث سبل دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين.
يُذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السنغافوري؛ يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية سنغافورة، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.