اجتماع الطاولة المستديرة "السعودي السنغافوري" يؤكد أهمية التعاون في مشروعات جديدة وابتكارية

عقد في الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السنغافوري، بحضور رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاقتصاد فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.